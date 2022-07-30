В школах России с сентября введут новый формат классных часов

С 5 сентября в российских школах появятся классные часы, посвященные ценностям общества РФ, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Об этом 30 июля рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

По его словам, Министерство просвещения исходит из того, что они будут проводиться во всех школах. Ведомство проведет с педагогами в августе ряд конференций, где подготовит работу по этому направлению. Название классных часов «Разговоры о важном», отметил он в беседе с ТАСС.

Эти мероприятия могут проводиться в разных формах, всё зависит от возраста школьников. Как добавил Новиков, это могут быть обсуждения фильма, общение с экспертами и так далее.

Определенный классный час «можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», заключил он.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о приоритетах новой стратегии нацбезопасности РФ. Он отметил, что высшим приоритетом новой редакции является сближение народа России.

По его словам, достижение этой цели требует повышения доходов российских граждан, а также обеспечения комфортной и безопасной среды для их жизни.

Еще одним приоритетным направлением новой редакции Патрушев назвал информационную безопасность.