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В школах России с сентября введут новый формат классных часов
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В школах России с сентября введут новый формат классных часов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 5 сентября в российских школах появятся классные часы, посвященные ценностям общества РФ, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Об этом 30 июля рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

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По его словам, Министерство просвещения исходит из того, что они будут проводиться во всех школах. Ведомство проведет с педагогами в августе ряд конференций, где подготовит работу по этому направлению. Название классных часов «Разговоры о важном», отметил он в беседе с ТАСС.

Эти мероприятия могут проводиться в разных формах, всё зависит от возраста школьников. Как добавил Новиков, это могут быть обсуждения фильма, общение с экспертами и так далее.

Определенный классный час «можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», заключил он.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о приоритетах новой стратегии нацбезопасности РФ. Он отметил, что высшим приоритетом новой редакции является сближение народа России.

По его словам, достижение этой цели требует повышения доходов российских граждан, а также обеспечения комфортной и безопасной среды для их жизни.

Еще одним приоритетным направлением новой редакции Патрушев назвал информационную безопасность.

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