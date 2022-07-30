Один человек погиб в аварии в Республике Коми

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло в Печоре в Республике Коми. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управлние ГИБДД.

Авария случилась накануне, 29 июля. 55-летний мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V ехал по улице Железнодорожной в сторону улицы Советской. Около дома №28 он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в деревянный забор.

Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности, он умер от полученных травм на месте ДТП. Как отмечается в материале, водительские права он получил в 1988 году.

Ранее, 29 июля, семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.