Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море
Общество
Теплая погода в выходные и первые дни августа ждет жителей ЦФО
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарным грузом для жителей Энергодара
Мир
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Китай проведет военные учения в Тайваньском проливе
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения
Мир
В Госдуме назвали Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в Еленовке
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Financial Times указала на непрочность единства ЕС в отношении России

Один человек погиб в аварии в Республике Коми

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло в Печоре в Республике Коми. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управлние ГИБДД.

Авария случилась накануне, 29 июля. 55-летний мужчина за рулем автомобиля Honda CR-V ехал по улице Железнодорожной в сторону улицы Советской. Около дома №28 он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в деревянный забор.

Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности, он умер от полученных травм на месте ДТП. Как отмечается в материале, водительские права он получил в 1988 году.

Ранее, 29 июля, семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022