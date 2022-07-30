Глава воронежского управления ветеринарии покинул пост

Глава воронежского управления ветеринарии Семен Першин покинул пост. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональное правительство.

Как отмечается в соответствующем указе губернатора Воронежской области Александра Гусева, Першин покидает пост по собственной инциативе.

Семен Першин возглавлял управление с 2016 года.

В апреле 2022 года прокуратура провела проверку в управлении, отмечается в материале. По ее результатам было возбуждено 12 уголовных дел о коррупции, некоторые руководители подведомственных учреждений были уволены. Глава управления получил дисциплинарное наказание.