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Пентагон назвал непреднамеренным удар ВСУ из HIMARS по СИЗО в Еленовке

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Удар ВСУ по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике, где содержались украинские пленные, в том числе из группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) был нанесен непреднамеренно. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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«Если это был удар с украинской стороны, уверяю вас, они не хотели этого делать», — приводит 29 июля «РИА Новости» его слова.

Ранее в тот день на брифинге представитель военного ведомства заявил журналистам о том, что слышал о происшествии с украинскими военнопленными ровно то же, что и представители прессы.

Об обстреле СИЗО сообщил ранее в пятницу заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинские боевики произвели минувшей ночью выстрел в барак с пленными.

Обстрел колонии был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Минобороны РФ назвали произошедшее целенаправленной кровавой провокацией киевского режима. Она была совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

В ведомстве указали, что в результате удара 53 человека погибли, более 70 пленных получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили и восемь сотрудников изолятора.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. В частности, украинские заградительные отряды (их основной целью является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более чем 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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