Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в результате ДТП погиб один человек и 10 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону 30 июля.

Как отмечается, авария произошла в Кущевском районе на дороге М4 «Дон» в 03:48 мск.

«По предварительным данным, водитель автобуса Volkswagen допустил наезд на остановившейся на обочине грузовой автомобиль «КамАЗа», — сообщили в ведомстве.

После столкновения в больницу для осмотра доставлены девять человек, из которых трое несовершеннолетних. Одному пострадавшему помощь была оказана на месте. Всего в автобусе находились 16 пассажиров.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 29 июля, семья из пяти человек погибла в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем.