Time рассказал о подготовке Пентагона к визиту Пелоси на Тайвань

Пентагон разрабатывает планы для различных сценариев развития ситуации в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 27 июля рассказал журнал Time.

Отмечается, что американские военные предупредили о том, что увеличат свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы, вероятно, будут использоваться для обеспечения перекрывающихся колец защиты во время ее полета Пелоси на Тайвань и всё ее время пребывания там.

Официальные лица подчеркивают, что меры, которые военные хотят предпринять для защиты Пелоси, выходят за рамки обычных мер безопасности для поездок в «менее рискованные места».

«Если будет принято решение о поездке спикера Пелоси или кого-либо еще, и они (делегация Пелоси — Ред.) запросят военную поддержку, мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного проведения их визита», — прокомментировал ситуацию председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

29 июля обозреватели газеты Global Times предсказали катастрофическую эскалацию напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ухудшение отношений между США и КНР в том случае, если визит Нэнси Пелоси состоится. Журналисты обращают внимание на то, что власти КНР неоднократно отправляли Белому дому предупреждения о недопустимости эскалации обстановки в регионе, а также важности и серьезности для КНР ситуации вокруг Тайваня.

Возможное посещение Пелоси Тайваня усилило напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня.

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Телеканал CNN сообщал, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен с позицией КНР по ситуации вокруг Тайваня, а также отметил недопустимость каких-либо шагов подстрекательского или иного характера.