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Fox News рассказал о подготовке законопроекта об оружейном ленд-лизе для Тайваня

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Республиканцы в конгрессе США готовятся принять закон по созданию программы военной помощи Тайваню по образцу программы ленд-лиза 1940-х годов. Об этом 29 июля рассказал канал Fox News.

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Член палаты представителей Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн возглавляют инициативную группу, которая прорабатывает инициативу, позволяющую американским властям передавать или сдавать в аренду оружие и боевую технику Тайбэю. Подчеркивается, что законопроект получил предварительную поддержку не только у Республиканской, но и у Демократической фракции конгресса.

Взамен предоставленной помощи тайваньцы должны возместить «стоимость восстановления или замены» предоставленного оборудования в течение 12 лет.

При этом обсуждается возможность отмены этих выплат в том случае, если потеря этих денег Тайбэем будет «представлять угрозу национальной безопасности» для Тайваня или США, отмечает канал.

«Тайвань — наш крупнейший партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и их постоянный суверенитет необходим для того, чтобы бросить вызов новой оси зла. Тайвань должен знать, что Соединенные Штаты будут поддерживать его оборонными поставками, включая оружие и технику, независимо от того, что говорит Коммунистическая партия Китая», — прокомментировала законодательную инициативу Марша Блэкберн.

18 июля официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй рассказал о требовании китайской стороны к Вашингтону отменить сделку по поставке оружия Тайбэю. По его словам, в последнее время США несколько раз заверяли Китай в том, что они не поддерживают независимость Тайваня, однако в вопросе продажи оружия Тайбэю Пекин видит, что слова Вашингтона расходятся с действиями.

Ранее, 16 июля, британская газета The Telegraph выразила мнение, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией. Отмечалось, что в мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань. За день до этого Госдепартамент США одобрил возможную продажу военно-технической помощи Тайваню с ориентировочной стоимостью $108 млн. Эта сделка является четвертой продажей оружия США острову Тайвань в 2022 году и пятой при администрации американского лидера Джо Байдена.

25 июня посол Китая во Франции Лу Шае заявил о готовности вернуть контроль над Тайванем, в том числе военным путем. Он подчеркнул, что КНР не рассматривает остров как независимую территорию.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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