Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

Во время телефонной беседы госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым были подняты темы обмена заключенными, также дипломаты обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом Блинкен рассказал 29 июля на брифинге, трансляция которого велась в YouTube Госдепа.

Он сообщил, что американская сторона настаивала на том, чтобы Москва приняла предложение Вашингтона освободить задержанных в РФ Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь также предупредил о принятии ряда новых антироссийских санкций в случае вхождения в состав России других регионов.

Ранее в этот день Лавров рассказал журналистам, что российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с американским госсекретарем. Он отмечал готовность выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными и вывозу зерна.

В тот же день телеканал CNN рассказал, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картхнер 28 июля выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо возобновить былые контакты с Россией.