Мэр Варшавы рассказал Вовану и Лексусу о проблемах с украинскими беженцами

Польша не знает, что делать с беженцами с Украины — у властей нет ни плана, ни средств для работы с гостями. Мэр Варшавы признал большие проблемы с мигрантами, передает телеканал «Известия». Рафал Тшасковский раскрыл всю внутреннюю кухню Евроейского союза (ЕС). Польский градоначальник думал,

что общается с коллегой из Киева, но под видом Кличко в Варшаву позвонили пранкеры Лексус и Вован. Блогеры опубликовали очередное пранк-интервью. Выяснилось, что ЕС не особо охотно помогает Польше с беженцами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.