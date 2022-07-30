Премьер Испании призвал отказаться от галстуков для экономии энергии

Премьер Испании Педро Санчес решил отказаться от галстуков для экономии энергии, передает телеканал «Известия». И хотя он не объяснил, как отсутствие галстука помогает экономить энергию, Санчес призвал других политиков последовать его примеру. Он также добавил, что на следующей неделе власти Испании хотят одобрить новые срочные меры по вопросу энергосбережения. От властей в сложившейся ситуации поступают малоэффективные предложения по экономии энергии.

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