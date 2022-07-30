Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских боевиков

Украинское отделение секты пятидесятников «Новое поколение» (деятельность организации объявлена в РФ нежелательной) занимается сбором помощи для украинских боевиков и поставляет им взрывчатку под прикрытием Красного Креста. Об этом 30 июля рассказал бывший член движения Николай Кум, задержанный российскими силовыми структурами.

По словам Кума, после начала спецоперации России по защите Донбасса он уехал в Днепропетровск, где обучался в школе пастырей секты «Новое поколение» в онлайн-формате. Помимо Днепропетровска, ячейки сектантов также расположены в Киеве, Запорожье и Геническе. Кроме того, было отделение организации, функционировавшее в Мелитополе.

В апреле Кум уехал в Запорожье с целью подработки, куда его направили в учебный центр, готовивший боевиков для организации украинских неонацистов «Азов» (деятельность организации запрещена в РФ, в отношении членов движения возбуждены уголовные дела в России). Однако долго он там не проучился, так как был признан негодным по состоянию здоровья и отправлен обратно.

«Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь «топит» за ВСУ и собирает деньги на помощь [украинским националистам].. Я хочу заявить, что, скорее всего, «Новое поколение» поддерживает [боевиков] и через Красный Крест передает всякие запрещенные вещества. Кроме лекарств также взрывчатку могут [перевозить] в машинах скорой помощи», — поделился мужчина в беседе с «РИА Новости».

Движение пятидесятников «Новое поколение» принадлежит к так называемым харизматам и начало свою деятельность на территории СССР в 1989 году в Риге. С тех пор его ячейки появились почти во всех республиках бывшего СССР, а также США, Канаде, странах Южной Америки. Русская православная церковь характеризует его исключительно как секту.

30 августа 2021 года деятельность ряда религиозных организаций, связанных с движением «Новое поколение», была признана Министерством юстиции нежелательной. Всего в перечень Минюста иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены 46 организаций. Отмечается, что поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

23 августа Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории страны деятельности данных религиозных организаций Украины и Латвии.