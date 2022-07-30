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Бывший член крупной секты рассказал о сборе денег для украинских боевиков

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Фото: РИА Новости
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Украинское отделение секты пятидесятников «Новое поколение» (деятельность организации объявлена в РФ нежелательной) занимается сбором помощи для украинских боевиков и поставляет им взрывчатку под прикрытием Красного Креста. Об этом 30 июля рассказал бывший член движения Николай Кум, задержанный российскими силовыми структурами.

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По словам Кума, после начала спецоперации России по защите Донбасса он уехал в Днепропетровск, где обучался в школе пастырей секты «Новое поколение» в онлайн-формате. Помимо Днепропетровска, ячейки сектантов также расположены в Киеве, Запорожье и Геническе. Кроме того, было отделение организации, функционировавшее в Мелитополе.

В апреле Кум уехал в Запорожье с целью подработки, куда его направили в учебный центр, готовивший боевиков для организации украинских неонацистов «Азов» (деятельность организации запрещена в РФ, в отношении членов движения возбуждены уголовные дела в России). Однако долго он там не проучился, так как был признан негодным по состоянию здоровья и отправлен обратно.

«Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь «топит» за ВСУ и собирает деньги на помощь [украинским националистам].. Я хочу заявить, что, скорее всего, «Новое поколение» поддерживает [боевиков] и через Красный Крест передает всякие запрещенные вещества. Кроме лекарств также взрывчатку могут [перевозить] в машинах скорой помощи», — поделился мужчина в беседе с «РИА Новости».

Движение пятидесятников «Новое поколение» принадлежит к так называемым харизматам и начало свою деятельность на территории СССР в 1989 году в Риге. С тех пор его ячейки появились почти во всех республиках бывшего СССР, а также США, Канаде, странах Южной Америки. Русская православная церковь характеризует его исключительно как секту.

30 августа 2021 года деятельность ряда религиозных организаций, связанных с движением «Новое поколение», была признана Министерством юстиции нежелательной. Всего в перечень Минюста иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены 46 организаций. Отмечается, что поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

23 августа Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории страны деятельности данных религиозных организаций Украины и Латвии.

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