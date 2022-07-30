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Свет погас во время обсуждения энергокризиса главами МИД Греции и ФРГ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Leon Kuegeler
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Курьезная техническая накладка произошла на пресс-конференции в Греции по итогам переговоров министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее греческого коллеги Никоса Дендиаса в пятницу, 29 июля. Через 30 минут и 45 секунд выступления погас свет и выключился звук.

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Во время выступления Бербок раскритиковала экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за просчеты с миграционной политикой, назвав ее меры «спорными и недальновидными». Она намекнула на неодобрение действий Греции в Эгейском море и дала понять, что «Греция не несет ответственности за охрану границ и миграцию в одиночку», сообщил портал HNA.

Бербок заверила Грецию в «солидарности» относительно территориальных претензий Турции. По ее мнению, такие острова, как Лесбос, являются греческой территорией, «и никто не имеет права подвергать это сомнению». Она призвала дипломатически урегулировать конфликты между партнерами по НАТО. Также она косвенно упомянул о надвигающейся эскалации спора Китая с Тайванем, а говоря о ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Германии заявила, что усилия правительства ФРГ защищают небольшие государства не только в Европе, но и во всем мире.

В момент передачи слова министру Дендиасу, который попытался рассказать, о чем они договорились в сфере преодоления энергетического кризиса, в зале погас свет и пропал звук. Через некоторое время технические неполадки были устранены.

Схожая накладка 26 июля произошла в Великобритании. Телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра между министром иностранных дел Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком внезапно были прерваны на вопросе о России. Трасс едва успела назвать имя президента РФ Владимира Путина, как ее фраза прервалась грохотом. Глава МИД Британии произнесла «О боже мой» и трансляция оборвалась.

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