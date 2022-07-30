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Forbes: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

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Банк России находится в процессе разработки вариантов действий на случай прекращения биржевых торгов долларом и евро. Информация об этом появилась на сайте Forbes 29 июля.

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По информации издания, несколько месяцев назад представитель Центрального Банка встретилась с участниками валютных торгов, где обсуждался вероятный сценарий действий, если будут введены санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра.

Как уточняется, рассматривается вариант создания аналога информационного агентства Bloomberg, которое, скорее всего, начнет формировать курс валют на основе котировок 10 крупнейших банков России.

14 июня Московская биржа заявила о том, что приостанавливает торги швейцарским франком из-за антироссийских санкций, к которым присоединился Берн. Отмечается, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме, а Мосбиржа ведет работу с банками-корреспондентами над возобновлением торгов.

15 июня Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о том, что российская экономика плавно адаптируется к введенным против нее западным ограничениям. В значительной степени этому способствуют решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года, объяснил он, и добавил, что правительство России за три месяца включило более 300 мероприятий в план первоочередных действий по поддержке экономики страны в условиях санкций.

31 мая институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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