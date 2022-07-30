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Дети из Донецка побывали на Патриаршем подворье в Переделкино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подростки из Донецка в дни празднования Крещения Руси посетили Патриаршее подворье в Переделкино. 60 подростков посетили местные музеи, познакомились с русской культурой и христианскими святынями.

«Сегодня было интересное путешествие по Переделкино, по дому Чуковского. Было всё очень интересно. Нахождение в этом месте меня вдохновило много читать. Хочу приехать домой и перечитать очень много книг», — рассказала Ульяна.

«Мне интересна эта культура, я ее люблю, она мне близка. Поэтому, считаю, нелишним будет о ней узнать много нового», — добавил Дмитрий.

В Москве у ребят в программе — посещение музеев, аттракционов, океанариума и разнообразных мастер-классов.

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