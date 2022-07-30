Дети из Донецка побывали на Патриаршем подворье в Переделкино

Подростки из Донецка в дни празднования Крещения Руси посетили Патриаршее подворье в Переделкино. 60 подростков посетили местные музеи, познакомились с русской культурой и христианскими святынями.

«Сегодня было интересное путешествие по Переделкино, по дому Чуковского. Было всё очень интересно. Нахождение в этом месте меня вдохновило много читать. Хочу приехать домой и перечитать очень много книг», — рассказала Ульяна.

«Мне интересна эта культура, я ее люблю, она мне близка. Поэтому, считаю, нелишним будет о ней узнать много нового», — добавил Дмитрий.

В Москве у ребят в программе — посещение музеев, аттракционов, океанариума и разнообразных мастер-классов.

26 июня школа №2 села Веселовское Запорожской области пригласила российских военнослужащих поучаствовать в веселых стартах вместе со школьниками. Вторая школа в Веселовском возобновила работу с 1 июня. Сейчас ее посещают уже более 50 человек. Сами бойцы говорят, что общение с детьми поддерживает их морально.

19 июля уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова запустила в Донбассе проект по социальной адаптации подростков, переживших военные действия. Проект будет работать в формате выездных сессий. Первая из них уже состоялась в Мариуполе.

30 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.