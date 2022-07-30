Замгоссекретаря США Шерман удивилась эрудиции Путина и его умению говорить без шпаргалки

Первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман 29 июля в беседе с журналом The Economist рассказала о том, что ее удивляет эрудиция президента России Владимира Путина и его «умение говорить без шпаргалки».

Она уточнила, что имела возможность лично общаться с российским лидером длительное время в течение встречи в Сочи в 2015 году.

«Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — поделилась дипломат.

Она отметила, что Путин обладает способностью «всегда стоять на своем» и целеустремленностью.

«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», — подытожила она.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом» и уверил журналистов, что у Путина «нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером».По словам президента Белоруссии, он общается с Путиным достойно, без наглости и хамства, и при этом может говорить ему обо всем напрямую.

26 февраля бывший президент Америки Дональд Трамп назвал президента России умным лидером и противопоставил его интеллект нынешней администрации США, которую он считает глупой. По словам бывшего президента США, на решение Путина начать спецоперацию по защите Донбасса повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.

21 февраля бывший глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео назвал Путина очень проницательным и способным человеком. По его словам, Путин — отличный собеседник, который прекрасно информирован и четко выражает интересы своей страны. Помпео добавил, что американским переговорщикам приходилось соответствовать заданному уровню.

31 октября 2021 бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис назвал Владимира Путина умным тактиком, из-за которого альянсу приходится учитывать военный потенциал России.

В октябре прошлого года на тот момент еще президент США Дональд Трамп заявил, что в плане интеллекта демократ Джо Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину.