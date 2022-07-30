Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Замгоссекретаря США Шерман удивилась эрудиции Путина и его умению говорить без шпаргалки

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман 29 июля в беседе с журналом The Economist рассказала о том, что ее удивляет эрудиция президента России Владимира Путина и его «умение говорить без шпаргалки».

Пойдут в рост: Путин заявил о роли суверенных государств в новой эпохе
Как президент оценил перспективы развития России и какую пользу в уходе иностранных компаний он увидел

Она уточнила, что имела возможность лично общаться с российским лидером длительное время в течение встречи в Сочи в 2015 году.

«Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — поделилась дипломат.

Она отметила, что Путин обладает способностью «всегда стоять на своем» и целеустремленностью.

«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», — подытожила она.

5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом» и уверил журналистов, что у Путина «нет более дружественных отношений ни с одним мировым лидером».По словам президента Белоруссии, он общается с Путиным достойно, без наглости и хамства, и при этом может говорить ему обо всем напрямую.

26 февраля бывший президент Америки Дональд Трамп назвал президента России умным лидером и противопоставил его интеллект нынешней администрации США, которую он считает глупой. По словам бывшего президента США, на решение Путина начать спецоперацию по защите Донбасса повлиял «жалкий уход» американских военных из Афганистана.

21 февраля бывший глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео назвал Путина очень проницательным и способным человеком. По его словам, Путин — отличный собеседник, который прекрасно информирован и четко выражает интересы своей страны. Помпео добавил, что американским переговорщикам приходилось соответствовать заданному уровню.

31 октября 2021 бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис назвал Владимира Путина умным тактиком, из-за которого альянсу приходится учитывать военный потенциал России.

В октябре прошлого года на тот момент еще президент США Дональд Трамп заявил, что в плане интеллекта демократ Джо Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022