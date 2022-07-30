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Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в субботу, 30 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью — до +12 градусов.

На территории Московской области ожидается от 20 до 25 градусов тепла в дневное время суток и от +7 до +12 градусов — в ночное.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 29 июля, синоптик Евгений Тишковец рассказал, что скандинавское лето придет скоро на смену жаре в Москве. По его словам, к середине следующей недели термометры покажут +25…+30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 28 июля, что в августе не ожидается сильной жары, но погода в столице будет летней. Он отметил, что, по предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется уже с 1 августа.

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