Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в субботу, 30 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха составит от 23 до 25 градусов выше нуля, ночью — до +12 градусов.
На территории Московской области ожидается от 20 до 25 градусов тепла в дневное время суток и от +7 до +12 градусов — в ночное.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
Ранее, 29 июля, синоптик Евгений Тишковец рассказал, что скандинавское лето придет скоро на смену жаре в Москве. По его словам, к середине следующей недели термометры покажут +25…+30 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 28 июля, что в августе не ожидается сильной жары, но погода в столице будет летней. Он отметил, что, по предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется уже с 1 августа.