Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что хотел бы посмотреть на переговоры главы МИД Великобритании Лиз Трасс с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил радиостанции LBC 29 июля.

«Президент Путин никого не боится, он опытный политик. Я был бы заинтересован посмотреть на такую беседу», — сказал он.

При этом он отметил, что в разговоре нет смысла, если Трасс не намерена слушать аргументы российской стороны.

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она еще и «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 июля сообщил, что программа каких-либо двухсторонних встреч в рамках саммита G20 не прорабатывалась.

Телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, проходившие 26 июля, внезапно были прерваны на вопросе про Россию. Как рассказали в вещательной корпорации Би-би-си, трансляции остановили из-за падения в обморок ведущей передачи Кейт Маккэн на словах Трасс о том, что в случае победы на Украине президент России Владимир Путин «начнет преследовать демократию и свободу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с неожиданно прервавшимися дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании. По ее словам, падение в обморок ведущей стало лучшей кульминацией «чудовищного бреда», обсуждавшегося в эфире. Она также сообщила, что у Трасс «осаждалка с вызывалкой не выросли».

В этом году саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо отправил приглашения на саммит главам государств, входящих в G20, в том числе и Путину, который его принял.