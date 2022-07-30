Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина

0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что хотел бы посмотреть на переговоры главы МИД Великобритании Лиз Трасс с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил радиостанции LBC 29 июля.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

«Президент Путин никого не боится, он опытный политик. Я был бы заинтересован посмотреть на такую беседу», — сказал он.

При этом он отметил, что в разговоре нет смысла, если Трасс не намерена слушать аргументы российской стороны.

17 июля Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра Великобритании. По словам дипломата, она еще и «готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 июля сообщил, что программа каких-либо двухсторонних встреч в рамках саммита G20 не прорабатывалась.

Телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, проходившие 26 июля, внезапно были прерваны на вопросе про Россию. Как рассказали в вещательной корпорации Би-би-си, трансляции остановили из-за падения в обморок ведущей передачи Кейт Маккэн на словах Трасс о том, что в случае победы на Украине президент России Владимир Путин «начнет преследовать демократию и свободу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с неожиданно прервавшимися дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании. По ее словам, падение в обморок ведущей стало лучшей кульминацией «чудовищного бреда», обсуждавшегося в эфире. Она также сообщила, что у Трасс «осаждалка с вызывалкой не выросли».

В этом году саммит G20 состоится 15–16 ноября на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо отправил приглашения на саммит главам государств, входящих в G20, в том числе и Путину, который его принял.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022