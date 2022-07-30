Американская компания по производству конфет и шоколада Hershey's предупредила, что не сможет в полной мере удовлетворить спрос на сладости в преддверии Хэллоуина, который отмечают в октябре. Об этом стало известно 29 июля из заявления гендиректора компании Мишель Бака.

«Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос», — передает его слова портал GMA со ссылкой на отчет организации по прибыли и убыткам за II квартал.

Как отмечается в публикации, несмотря на увеличение работы производственных процессов, существует проблема нехватки основных ингредиентов, таких как какао. Дело в том, что сложности появились с цепочкой поставок из-за ситуации вокруг Украины.

Конфеты на Хэллоуин оцениваются в 10% от годового объема продаж Hershey's, отмечаетсяв материале.

До этого, 17 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в США родители столкнулись с острым дефицитом детского молока. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям. В случившемся американцы винят президента США Джо Байдена.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

24 июня президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации по защите Донбасса. 22 июня российский лидер отметил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу бизнеса. В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

В США наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо. В июне цены на бензин в США достигли рекордных $5,02 за галлон (3,785 л), и, хотя недавно они опустились до $4,66, это всё равно на $1,5 выше, чем в июле 2021 года.