Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Американская компания Hershey's предупредила о нехватке конфет на Хэллоуин

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Justin Tang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания по производству конфет и шоколада Hershey's предупредила, что не сможет в полной мере удовлетворить спрос на сладости в преддверии Хэллоуина, который отмечают в октябре. Об этом стало известно 29 июля из заявления гендиректора компании Мишель Бака.

Часики тикают: рецессия в США может наступить в ближайшие полтора года
На это указывает инверсия доходности в американских трежерис

«Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос», — передает его слова портал GMA со ссылкой на отчет организации по прибыли и убыткам за II квартал.

Как отмечается в публикации, несмотря на увеличение работы производственных процессов, существует проблема нехватки основных ингредиентов, таких как какао. Дело в том, что сложности появились с цепочкой поставок из-за ситуации вокруг Украины.

Конфеты на Хэллоуин оцениваются в 10% от годового объема продаж Hershey's, отмечаетсяв материале.

До этого, 17 мая, немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в США родители столкнулись с острым дефицитом детского молока. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям. В случившемся американцы винят президента США Джо Байдена.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

24 июня президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации по защите Донбасса. 22 июня российский лидер отметил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу бизнеса. В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

В США наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо. В июне цены на бензин в США достигли рекордных $5,02 за галлон (3,785 л), и, хотя недавно они опустились до $4,66, это всё равно на $1,5 выше, чем в июле 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022