Государственный секретарь США Энтони Блинкен не намерен запрашивать двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время международных совещаний в камбоджийском Пномпене. Такое заявление в четверг, 29 июля, сделал официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на следующей неделе, когда они оба [будут] находиться в Камбодже на встрече в Юго-Восточной Азии», — приводятся слова пресс-секретаря в материале Infobae.

Ожидается, что Блинкен посетит Пномпень 3–5 августа, Лавров — 4–5 августа.

В тот же день Энтони Блинкен рассказал о том, что провел телефонные переговоры с Лавровым. Глава американского внешнеполитического ведомства охарактеризовал разговор с российским министром как «откровенный» и «прямолинейный». В ходе разговора стороны обсудили обмен арестованных российских и американских граждан, а также ситуацию вокруг Украины.

МИД РФ, комментируя переговоры Блинкена и Лаврова, добавил, что дипломаты обсуждали накачку киевского режима оружием со стороны США и военные преступления украинских неонацистов. Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права и стремятся наладить мирную жизнь в освобожденных от боевиков регионах, в то время как действия Киева и Вашингтона лишь затягивают конфликт и умножают жертвы.

Ранее в этот день Лавров рассказал журналистам, что российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с американским госсекретарем. Он отмечал готовность выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными и вывозу зерна.

Тогда же телеканал CNN рассказал, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картхнер 28 июля выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо возобновить былые контакты с Россией.

19 марта Лавров подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с Западом, но не будет выступать с инициативами.