О начале «охоты» на виновных в ударе по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики, где находились пленные украинские боевики, заявил бывший командир националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Андрей Билецкий. Информация об этом появилась в его Telegram-канале 29 июля.

«Я от имени азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания», — сказал он.

По его словам, случившееся является спланированным актом, а также нарушает военные обычаи и законы.

Удар по СИЗО был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). В результате удара скончались 53 человека и еще 75 получили ранения.

По информации источника, ВФУ нанесли удар по колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы другие военнопленные не давали признательные показания. Удар, по его словам, сделан целенаправленно.

Отмечается, что обстрел произошел после публикации интервью одного из боевиков подразделения, в котором он признался в таких преступлениях как расстрел машин с мирным населением, объясняя, что подобный приказ отдал Киев, чтобы негативно настроить жителей.

В Минобороны РФ обстрел назвали целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ее целью было уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

Ранее выживший военнопленный рассказал об ударе Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по колонии в Еленовке. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, большинство из них в реанимации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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