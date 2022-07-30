Минобороны России: географическое судно Украины подорвалось на мине в устье Дуная

Украинское географическое судно «Шляхович» в четверг подорвалось на дрейфующей мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в устье Дуная. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев 29 июля.

«Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна «Шляхович» на украинской дрейфующей мине», — заявил он.

Созданная Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выходить в открытое море, передает «Газета.Ru» слова генерала.

Днем ранее штаб теробороны ДНР сообщил о том, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток».

Штаб уточнил, что мины были найдены на улицах Манежная, Сбежнева, Тищенко, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская Куйбышевского района города и улицах Путиловская и Куинжи Киевского района Донецка.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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