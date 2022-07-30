Госсекретарь США Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел откровенный телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на брифинге 29 июля, трансляция которого велась на сайте Государственного департамента страны.

«Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — сказал он.

Он сообщил, что в ходе разговора стороны обсудили обмен арестованных российских и американских граждан, а также ситуацию вокруг Украины. Блинкен уточнил, что предупредил Лаврова о том, что США могут ввести дополнительные антироссийские санкции в случае вхождения в состав России ряда других регионов.

Ранее в этот день Лавров рассказал журналистам, что российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с американским госсекретарем. Он отмечал готовность выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными и вывозу зерна.

В тот же день телеканал CNN рассказал, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картхнер 28 июля выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо возобновить былые контакты с Россией.