Дацик и Монсон в МИЦ «Известия» расскажут о грядущей суперсерии боев
Приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия Дацик VS Монсон» пресс-конференция состоится 2 августа в МИЦ «Известия». Начало — в 13:00.
В ней примут участие герои главного поединка предстоящего «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслав Дацик и Джефф Монсон, а также остальные бойцы — участники поединков, которые состоятся 5 августа.
Среди них — чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» и его соперник из Бразилии Фернандо Родригес, боец ММА Святослав Коваленко и видеоблогер Саша Стоун, бойцы Николай Чибисов и Андрей Ефимов, а также промоутер турнира Владимир Хрюнов.
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа и впервые пройдет по правилам смешанных единоборств (MMA). Ранее бои проводились только по правилам бокса.
Бои пройдут в столичном клубе «1930 Moscow». Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.
Официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже стартовала.