Военный корреспондент показал работу батальона «Август» в Донбассе

Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побывал на позициях батальона второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) «Август» в Донбассе и узнал, как танкисты выполняют боевые задачи.

По словам журналиста, танкисты, нанося удары по противнику, способствуют спешному продвижению пехоты.

«Вот батальон возвращается с огневой точки. Это нужно делать очень быстро, чтобы не попасть под ответный огонь», — подчеркнул он.

Военнослужащий второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным Бритва рассказал, что гордится бойцами. По его словам, они понимают его с полуслова.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил высочайший уровень подготовки личного состава батальона «Август».

«Ребята на протяжении всех восьми лет вооруженного конфликта в Донбассе обучались, тренировались, улучшали свои навыки», — сказал он.

Филипоненко сообщил корреспонденту, что бойцы с первых дней спецоперации по защите Донбасса показывают, чему они научились.

«В первый же день они занимали плацдарм на противоположном берегу реки Северский Донец. Инженеры навели понтонные переправы, а воины-танкисты уже заскочили на тот берег и при огневой поддержке других наших подразделений штурмовали и освобождали новые населенные пункты», — добавил он.

Ранее, 31 мая, Полторанин уже показывал работу батальона «Август» во время боев за Северодонецк. Тогда экипаж вел огонь по укреплениям украинских националистов в районе поселка Боровское на лисичанском направлении. Бойцы успешно поразили цель.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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