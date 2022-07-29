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Двух жительниц Крыма осудили за организацию интернет-магазина наркотиков

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Суд приговорил к шести годам колонии общего режима двух жительниц Севастополя за организацию интернет-магазина наркотиков и их хранение. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказала официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«Две безработные женщины 1991 и 1994 годов рождения организовали в Севастополе работу интернет-магазина по продаже наркотических средств. Одна из них занималась организацией оптовых закупок, другая выполняла функции курьера, доставляя наркотики по почте и тайниковым способом», — приводит ее слова ИА «Крыминформ».

Как отмечается в материале, в ходе обысков у женщин было найдено 340 г конопли, которая была расфасована для дальнейшей продажи.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков»).

Ранее, 14 июля, полицейские Читы вместе со спецподразделением «Гром» пресекли незаконное распространение наркотиков в одном из ночных клубов города. На момент проведения проверки в ночном клубе находилось около сотни человек. В ходе проведенных мероприятий изъяты марихуана, амфитамин, таблетки «Экстази», а также приспособления для курения и употребления запрещенных веществ. По подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отдел полиции были доставлены 11 человек.

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