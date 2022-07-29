Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Московской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в водоём, расположенный в Серпуховском районе Подмосковья. По информации источника «Известий», на борту находился только пилот самолета.

По данным следствия, легкомоторный самолёт SportCruiser принадлежал 45-летнему пилоту судна, проживающему в Москве. Ранее этот самолет взлетел с аэродрома «Новинки» в Московской области, однако через 35 минут у самолета произошел отказ двигателя. В результате посадки на воду самолет затонул. Пилот не пострадал.

Как сообщили в СК РФ, на место происшествия выехали следователи. По факту происшествия проходит проверка.

Новость дополняется