Опубликованы кадры из больницы с выжившими при ударе ВСУ по СИЗО пленными

Опубликованы кадры из больницы с украинскими военнопленными, которые выжили после атаки по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удар был нанесен вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На видео — палата, в которой находятся пострадавшие. Они подключены к специальным аппаратам. Раненым оказывают помощь медицинские работники.

По последним данным, в результате инцидента погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны Киева. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания. В то же время военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ВСУ нанесли удар, потому что пленные свидетельствуют против своего руководства.

Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Среди военнопленных в СИЗО были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Экс-командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

Как считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, обстрел ВСУ колонии подстегнет процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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