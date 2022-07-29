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Установлены личности восьми погибших в хостеле в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге столицы. Информация об этом поступила от прокуратуры города Москвы 29 июля.

«Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пожар произошел в ночь на 29 июля. Как рассказали в экстренных службах, причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

Огонь вспыхнул на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в жилом помещении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Врио начальника Главного управления МЧС России по столице Андрей Румянцев рассказал, что пожарная сигнализация в хостеле была установлена, но не сработала. По его словам, последняя проверка хостела на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения еще в 2019 году.

Один из очевидцев происшествия рассказал «Известиям», как при пожаре в хостеле люди были заблокированы оконной решеткой. По его словам, очевидцам пришлось выламывать ее, чтобы освободить людей.

По информации «Известий», хостел был зарегистрирован на Рауфа Миронова, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ходе проверки оказалось, что по адресу хостела было зарегистрировано на миграционный учет 144 мигранта. В связи с этим в марте текущего года проводилась проверка.

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