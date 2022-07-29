Восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в Грузии
В результате крушения вертолета пограничной службы министерства внутренних дел (МВД) Грузии погибли восемь человек, сообщил глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала «Имеди».
«К сожалению, погибли восемь человек», — рассказал глава ведомства.
Гомелаури уточнил, что иностранный турист, на спасение которого был направлен вертолет, погиб. Находившийся вместе с ним на параплане гражданин Грузии выжил, сейчас он находится в больнице.
Ранее 29 июля поступила информация о том, что вертолет погранслужбы МВД Грузии разбился рядом с горным курортом Гудаури. Как сообщили в ведомстве, вертолет пограничной службы потерял управление и упал. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики.