ЦБ обсуждает с участниками рынка разные сценарии санкций и их последствий

Санкционные ограничения постоянно меняются, в связи с этим Банк России (ЦБ) моделирует с участниками рынка различные сценарии. Так, 29 июля регулятор прокомментировал публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро.

«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — приводит сообщение ЦБ «РИА Новости».

О том, что ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов, ранее в этот день сообщило издание Forbes. По его данным, такое решение регулятор может принять в случае, если Запад наложит санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

В ЦБ отметили, что в этой ситуации валютные торги будут парализованы. Поэтому регулятор начал готовиться к подобному сценарию заранее.

Ранее, 3 июня, Евросоюз включил в шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) России. Свое решение в ЕС обосновали тем, что, будучи центральным депозитарием, он играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Кроме того, отмечалось, что Московская биржа, владеющая НРД, в значительной степени находится под контролем российских властей.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».