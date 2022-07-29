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Врач перечислила провоцирующие инфаркт миокарда болезни

Кардиолог Чуич: ожирение связано с риском развития инфаркта миокарда
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Ожирение и сахарный диабет могут провоцировать развитие инфаркта миокарда, рассказала 29 июля врач-кардиолог Наталья Чуич в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Как рассказала специалист, существует ряд болезней, при которых риск развития инфаркта миокарда повышается у женщин на 84%, а у мужчин — на 85%. Список заболеваний составлен в соответствии с данными международных исследований.

По мнению Чуич, одна из самых главных групп риска — это больные сахарным диабетом.

«Из-за обилия сахара в крови страдают кровеносные сосуды — сначала мелкие капилляры, а затем крупные артерии. Сосуды становятся менее эластичными, уменьшается их проницаемость, и они уже не могут полноценно питать ткани и органы, в частности и сердечную мышцу», — объяснила специалист.

Чуич отдельно посоветовала обратить внимание на свое здоровье гипертоникам, так как из-за скачков давления повреждаются атеросклеротические бляшки, кровь проникает внутрь них, сворачивается и образуется тромб. А именно из-за закупорки сосуда в сердце тромбом может случиться инфаркт миокарда.

Врач также рассказала, что люди, страдающие от ожирения, тоже рискуют получить инфаркт.

«Исследования показали, что ожирение тесным образом связано с риском развития инфаркта миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца. Когда у человека есть лишний вес, то в структуре его сердечной мышцы происходят необратимые изменения», — рассказала эксперт.

Чуич резюмировала, что атеросклероз и гиперхолестеринемия, при которой повышается уровень холестерина в крови, способствуют развитию сердечных заболеваний, а малоподвижный образ жизни и курение могут стать триггерами к возникновению инфаркта.

Ранее, 24 июля, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин перечислил признаки сердечного приступа и инсульта. Ашихмин отметил, что инфарктам и инсультам чаще остальных подвержены курильщики, люди с лишним весом и гипертонической болезнью.

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