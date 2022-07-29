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Дацик упрекнул Монсона в незнании русского языка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) упрекнул чемпиона мира в тяжелом весе Джеффа Монсона в незнании русского языка. Таким образом боец ответил сопернику, заявившему ранее, что он «больше русский».

«Сарынь на кичку. Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи русский язык. Для русского ты слишком много говоришь по-английски. Но мы тоже умеем, по Европе тоже ездили», — заявил Дацик.

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20 июля Монсон рассказал, что, еще когда он был ребенком, его уже интересовала культура и история России и он прочувствовал русскую душу задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что у него русская жена и дети и что он «на 100% больше русский», чем Дацик.

В свою очередь, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко 24 июля заявил, что боец Монсон погорячился, когда назвал себя больше русским, чем Дацик. Шлеменко отметил, что Монсон по-русски «до сих пор не научился разговаривать». При этом экс-чемпион Bellator подчеркнул, что Монсон искренне любит Россию, поскольку тут к нему очень хорошо относятся.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

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