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Бывший командир «Азова» Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по пленным в СИЗО Еленовки

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Экс-командир неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Андрей Билецкий заявил, что объявляет охоту на всех причастных к удару по изолятору в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались украинские пленные, в том числе «азовцы».

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«Я от имени азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни находились, вы будете найдены и экстерминированы (уничтожены. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) исправительного учреждения в Еленовке стало известно ранее в этот день.

Побывавший у СИЗО в Еленовке журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что, по предварительной информации, свыше 50 человек погибли и около 130 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть погибших украинские пленные, отметил он.

На месте обстрела были обнаружены обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США реактивной системы залпового огня HIMARS. На некоторых из них сохранились части номеров.

В Минобороны РФ обстрел назвали целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ее целью было уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, обвинил в произошедшем Россию.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков «Азова», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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