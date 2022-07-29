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Der Spiegel сообщил о проблемах с немецкими САУ Panzerhaubitze на Украине

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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На Украине возникли проблемы с немецкими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitzen 2000. Некоторые из них уже нуждаются в ремонте после интенсивных боев, сообщил 29 июля журнал Der Spiegel.

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«В середине недели Киев проинформировал минобороны в Берлине о том, что некоторые из семи поставленных в конце июня орудий Panzerhaubitze 2000 после обстрела российских позиций выдавали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц нуждаются в ремонте», — говорится в статье.

Издание отмечает, что проблемы могли возникнуть из-за большой нагрузки вооружений. Так, несмотря на то что установки рассчитаны на 100 ежедневных залпов, украинские военные совершают их гораздо больше. Также они пытались выпускать боеприпасы на слишком большое расстояние. По информации журнала, власти Германии пообещали украинской стороне отправить дополнительные пакеты запчастей.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов 20 июля написала, что украинские военные испытывают сложности при использовании вооружений, которые они получили от США и стран Европы. Так, по словам соавтора доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, поставляемые американские гаубицы M-777 или немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 значительно отличаются от привычного украинским военнослужащим советского наследия.

Как стало известно 27 июля, правительство Германии дало согласие на продажу 100 самоходных гаубиц Украине.

Днем ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин поставил Киеву обещанное тяжелое вооружение. По информации агентства DPA, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) типа Mars II и трех самоходных гаубицах.

Западные страны активно вооружают Украину на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Россия осуждает такие действия государств. Как 2 июня заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, поставляя оружие и технику Киеву якобы для укрепления потенциала страны, страны совершают очередное военное преступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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