Российская соцсеть зафиксировала четырехкратный рост числа авторов

За полгода (с января по июнь) количество авторов в соцсети Yappy выросло в четыре раза, а месячная аудитория платформы превысила 4 млн пользователей. Об этом сообщает пресс-служба видеоплатформы.

По ее данным, больше всего пользователей находится в Москве (10%), Краснодарском крае (5,2%) и Санкт-Петербурге (4,6%). При этом наиболее активный рост числа авторов зафиксирован в Анапе, Ставрополе, Нижнем Новгороде и Новороссийске. Кроме того, с начала года она привлекла пользователей из Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

За полгода объем загруженного контента на платформе вырос более чем в три раза. Количество коллабов за это время увеличилось в 18 раз, превысив 2 млн.

В Yappy также рассказали, что с начала года разработчики обновили дизайн приложения, усовершенствовали навигацию и видеоредактор, расширили музыкальную фонотеку и добавили к роликам ссылку для перехода на другой ресурс — это расширяет рекламные возможности площадки: можно рассказать больше о своем хобби или бизнесе. До конца года на платформе появится монетизация, новый функционал для работы с контентом и чаты.

В июне 2022 года был запущен первый социальный проект соцсети — Yappy Truck. Это 12-метровый трак, оборудованный современной аудио- и видеотехникой, которой предлагают воспользоваться для создания коллаба. Машина ездит по российским городам на протяжении всего лета. Во время остановок представители Yappy организовывают различные мероприятия для местных жителей. Десятки тысяч людей уже посетили трак в Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Yappy (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга») — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена в ноябре 2021 года. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться как новичкам, так и продвинутым пользователям, заверяют в компании. Среди возможностей приложения — UGC-видеосток с коллекцией роликов, встроенный видеоредактор, функция реюза, которая позволяет сделать коллаб, не спрашивая разрешения автора оригинального ролика. В Yappy также доступен формат медиакомнат, куда можно пригласить любых авторов для создания общего проекта.