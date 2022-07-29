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В «Газпроме» назвали не соответствующей контракту поставку турбины из Канады в ФРГ

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Фото: TASS/DPA/Maurizio Gambarini
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Отправка турбины Siemens для газопровода «Северный поток» из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта. Об этом 29 июля заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

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«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Всё ровно наоборот. Это они не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций. Я призываю партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется. Кстати, часть нашей переписки с партнерами будет скоро опубликована», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

25 июля «Газпром» сообщил об остановке эксплуатации еще одной турбины и уточнил, что суточная производительность компрессорной станции с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Тогда же Маркелов заявил, что Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящее время на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Он уточнил, что всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов немецкой компании.

В этот же день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч — 20% от мощности газопровода.

Siemens Energy, в свою очередь, сообщила, что сможет вернуть в Европу остальные турбины для «Северного потока», если их решат отправить на техническое обслуживание в Канаду. Кроме того, в компании утверждают, что не получали от «Газпрома» новых сообщений о неисправностях в агрегатах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на благополучный исход в доставке турбины.

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