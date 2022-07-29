В Казани двое выпускников танкового училища сделали предложения девушкам
Двое выпускников Казанского танкового училища на вручении дипломов в пятницу, 29 июля, сделали своим девушкам предложения. Их любимые согласились.
В этот день в училище состоялся 89-й выпуск свыше сотни лейтенантов для Вооруженных сил РФ.
«Всего диплом об окончании высшего военного учебного заведения получили 111 молодых лейтенантов, из которых 12 окончили вуз с отличием, восемь — с золотой медалью», — отмечает телеканал «Татарстан 24».
Сообщается, что офицеры на своем выпускном получили напутственные слова командования, родных и близких, после чего дали клятву на верность Отечеству, исполнили песню выпускника и прошагали торжественным маршем.