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В Белоруссии допустили ужесточение политики в отношении Великобритании

Белорусский депутат Гайдукевич объяснил отзыв посла из Великобритании санкционной политикой Лондона
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Фото: Global Look Press/Joko
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Если Великобритания будет и дальше придерживаться недружественной риторики в отношении Белоруссии, Минск будет ужесточать свою политику. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.

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Он подчеркнул, что одной из причин отзыва посла из Соединенного Королевства является санкционная политика Великобритании.

«Идет целенаправленная экономическая и политическая война против Белоруссии. Как реагировать? Диалога никакого нет, накачивается эта воинственная риторика. Наш шаг направлен на то, что если Великобритания не одумается, то в дальнейшем мы будем ужесточать свою политику. Мы не можем позволять, чтоб об нашу страну вытирали ноги. Поэтому это логичный шаг на недружественные действия Великобритании», — указал Гайдукевич.

О том, что Белоруссия отозвала своего посла в Великобритании и решила понизить уровень дипломатического представительства в Лондоне до временного поверенного, стало известно ранее в этот день.

По словам пресс-секретаря белорусского МИДа Анатолия Глаза, в связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании принято решение о понижении уровня дипломатического представительства Белоруссии в Лондоне до временного поверенного в делах.

4 июля Лондон заявил, что вводит новые санкции против Белоруссии. Они касаются экспорта нефтепродуктов и предметов роскоши в республику. Также предусматривается введение запрета на импорт железа и стали из Белоруссии. Помимо этого Минску запрещается размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.

1 марта Великобритания ввела новые санкции против четырех физических и двух юридических лиц в Белоруссии из-за якобы оказания помощи России в проведении операции по защите Донбасса.

26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не боятся западных санкций, так как Россия и Белоруссия ими «так запуганы, что страха нет».

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