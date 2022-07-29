В Белоруссии допустили ужесточение политики в отношении Великобритании

Если Великобритания будет и дальше придерживаться недружественной риторики в отношении Белоруссии, Минск будет ужесточать свою политику. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.

Он подчеркнул, что одной из причин отзыва посла из Соединенного Королевства является санкционная политика Великобритании.

«Идет целенаправленная экономическая и политическая война против Белоруссии. Как реагировать? Диалога никакого нет, накачивается эта воинственная риторика. Наш шаг направлен на то, что если Великобритания не одумается, то в дальнейшем мы будем ужесточать свою политику. Мы не можем позволять, чтоб об нашу страну вытирали ноги. Поэтому это логичный шаг на недружественные действия Великобритании», — указал Гайдукевич.

О том, что Белоруссия отозвала своего посла в Великобритании и решила понизить уровень дипломатического представительства в Лондоне до временного поверенного, стало известно ранее в этот день.

По словам пресс-секретаря белорусского МИДа Анатолия Глаза, в связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании принято решение о понижении уровня дипломатического представительства Белоруссии в Лондоне до временного поверенного в делах.

4 июля Лондон заявил, что вводит новые санкции против Белоруссии. Они касаются экспорта нефтепродуктов и предметов роскоши в республику. Также предусматривается введение запрета на импорт железа и стали из Белоруссии. Помимо этого Минску запрещается размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.

1 марта Великобритания ввела новые санкции против четырех физических и двух юридических лиц в Белоруссии из-за якобы оказания помощи России в проведении операции по защите Донбасса.

26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск не боятся западных санкций, так как Россия и Белоруссия ими «так запуганы, что страха нет».