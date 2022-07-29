ВСУ уничтожили еще один зерновой склад в Запорожской области

Еще один зерновой склад в Запорожской области уничтожен при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.

«В настоящее время пожарные расчеты продолжают работы по локализации пожара на зернохранилищах «Благовещенского-Зернопродукта» в городе Каменка-Днепровская. По состоянию на 18 часов 29 июля произошло повторное возгорание уничтоженного склада с зерном, после чего огонь распространился на расположенное рядом зернохранилище», — говорится в Telegram-канале администрации.

На борьбу с огнем привлечена специальная техника и личный состав пожарной части Каменки-Днепровской, а также две пожарные машины из Энергодара.

Ранее в этот день сообщалось, что в ночь на 29 июля боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Как заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, целью было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур.

Он заверил, что этот инцидент не отразится на обеспеченности внутреннего рынка и экспорте зерновых, и указал на то, что Киев «воюет с простыми людьми, пытаясь лишить их хлеба, создать гуманитарную катастрофу».

Это не первый случай атаки на зернохранилища военных ВСУ.

18 июля в Запорожье, а также в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях украинские боевики с помощью вертолетов и артиллерии целенаправленно поджигали поля с зерновыми культурами. Кроме того, в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища неонацисты установили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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