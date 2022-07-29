«РИА Новости»: обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке

На месте обстрелянного в ночь на пятницу изолятора в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались украинские пленные, обнаружены обломки боеприпаса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, на некоторых из них сохранились части номеров. Об этом 29 июля сообщило «РИА Новости».

Об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) исправительного учреждения в Еленовке, где среди прочих содержались пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные, стало известно ранее в этот день.

Побывавший у СИЗО в Еленовке журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что, по предварительной информации, свыше 50 человек погибли и около 130 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть погибших и есть украинские пленные, отметил он.

В Минобороны РФ обстрел назвали целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ее целью было уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

До этого, 20 мая, Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков «Азова», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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