Ремонт первых в этом году междворовых проездов завершили в Пскове
В Пскове завершили ремонт первых в этом году междворовых проездов. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Работы прошли на участках между домами № 61а и 63 по Рижскому проспекту, домами № 46 и 48 по улице Юбилейной и между домами № 56 и 58а по Коммунальной. Подрядчик установил бортовой камень и заменил асфальт.
Как уточняет Псковское агентство информации, работы проводятся в рамках муниципальной программы. По ней обновляют территории, которые по межеванию относятся к улично-дорожной сети.
На ближайшее время запланированы аукционы по выбору подрядчиков на ремонт еще нескольких проездов.