Опубликованы кадры смертельной аварии под Краснодаром
Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края, где погибла семья.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, предварительно, водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.
«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
О смертельной аварии ранее в этот день сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Отмечалось, что ДТП произошло на автомобильной дороге Роговская – Приморско-Ахтарск. В результате происшествия погибли пять жителей Санкт-Петербурга — водитель, его супруга и трое детей.