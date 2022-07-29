Дорожный ремонт на улицах Казани завершен на 46%

В Казани план по дорожному ремонту на 2022 год выполнен на 46%, работы продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в этом году планируется привести в порядок 55 участков дорог. Из них 15 расположены в казанских поселках Салмачи, Нагорный, Мирный, Аракчино, Дербышки, Вознесенское, Восточный, Отары.

По словам мэра Ильсура Метшина, который 29 июля посетил улицу Дорожную в Нагорном, реконструкция проводится после многочисленных обращений жителей, пишет ИА «Татар-информ».

«Так что, помимо возведения крупных дорожных объектов, таких как Вознесенский тракт, Большое Казанское кольцо, Горьковское шоссе, у нас активная работа полным ходом идет и на автомобильных дорогах в поселках», — заявил Метшин.

Как уточняет InKazan.ru, в 2022 году на ремонт и обновление дорожной сети Казани направлено 23,6 млрд рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».