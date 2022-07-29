Завод «Континентал Калуга» возобновит работу с 1 августа

Завод «Континентал Калуга» возобновит свою работу с понедельника, 1 августа. Об этом 29 июля сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объеме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», — написал он в своем Telegram-канале.

Предприятие занимается производством автомобильных шин.

19 апреля от источников немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung появилась информация о возобновлении производства шин Continental на заводе в Калужской области на фоне обязанностей перед российскими сотрудниками немецкого концерна. Однако официального подтверждения данной информации не было.

8 марта Continental принял решение приостановить производство и бизнес в России. Прежде всего речь шла о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. Тогда в компании заверили, что «поддержат персонал на месте».

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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