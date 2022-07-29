Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Новой Москве

В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Карачаровец» в поселении Московский произошел взрыв газового баллона. По данным источника «Известий», в результате пострадали трое мужчин.

На место выехали экстренные службы.

По предварительной информации, инцидент произошел при заправке баллона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

8 мая четыре человека были госпитализированы, один отказался от помощи медиков после взрыва газовоздушной смеси в одном из домов садоводческого товарищества «Аист» под Новосибирском.