В ДТП на Кубани погибла семья из пяти человек из Петербурга, среди них трое детей

На Кубани в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погибли пять человек, среди которых — трое детей. Как указали 29 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, ДТП произошло после того, как водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.

«Двое пожилых людей и трое несовершеннолетних внуков скончались», — сообщили в ведомстве.

Известно, что погибшие являлись жителями Санкт-Петербурга. Авария произошла в станице Роговская Тимашевского района на автомобильной дороге Роговская — Приморско-Ахтарск .

Ранее, 14 июля, сообщалось, что в Анапе маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали девять человек, в том числе один ребенок. Предварительно было установлено, что виновником ДТП мог быть водитель легкового автомобиля, который не уступил дорогу автобусу.