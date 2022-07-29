Четыре наезда произошло на железной дороге в Карелии с начала года

В Карелии с начала 2022 года зафиксировано четыре происшествия на железной дороге, в которых два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инциденты зафиксированы на станциях Петрозаводск, Хелюля и перегонах Сортавала – Хелюля, Шуйская – Блокпост 417 км. Только в июле 2022 года на железнодорожных путях случилось три происшествия. Погиб один человек, пострадал ребенок и взрослый.

Как уточняет ИА «Карелinform», 24 июля в поселке Хелюля электричка сбила 22-летнюю девушку. Она пыталась пересечь пути на велосипеде и при этом была в наушниках. Чтобы спасти ей руку, отрезанную колесами состава, потребовалась восьмичасовая операция.

По данным железнодорожников, основными причинами травмирования людей по-прежнему остается пересечение путей в наушниках, капюшоне, а также отвлечение внимания на телефон.