В ЦБ отреагировали на публикацию о подготовке к отмене торгов долларами и евро

Центробанк России заявил, что публикация о подготовке к отмене торгов долларом и евро была сделана в рамках моделирования разных сценариев западных санкций.

«Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — рассказали 29 июля «РИА Новости» в регуляторе.

Ранее в этот же день Forbes написал, что ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.

Согласно информации издания, такое решение регулятор может принять в том случае, если западные санкции будут наложена на Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Московскую биржу. В Центробанке отмечают, что в этой ситуации валютные торги будут парализованы и поэтому ЦБ начал готовится к подобному сценарию заранее.

25 июля, Банк России сообщил о повышении нормативов обязательных резервов с августа текущего года. В регуляторе рассказали, что это связано с условиями роста структурного профицита ликвидности и постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке.

В Центробанке также добавили, что с учетом ожидаемого роста структурного профицита ликвидности в дальнейшем планируется продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ.

12 июля директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что спад в экономике страны развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее. По словам финансиста, уже видны признаки стабилизации ситуации.