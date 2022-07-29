Минобороны России сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными в Еленовке

Войска вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), где находились пленные бойцы националистического батальона «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждены уголовные дела). Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — указал представитель ведомства.

Как отметили в Минобороны, атака на СИЗО по приказу украинского командования должна была запугать своих же солдат и предотвратить их сдачу в плен в будущем. Глава ДНР Денис Пушилин назвал целью атаки уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заявил, что ВСУ начали уничтожать военнопленных, чтобы замести следы преступлений киевского режима. Так как люди, которые находятся в СИЗО, будут свидетельствовать против украинского руководства.

Изначально сообщалось о 40 погибших и 75 пострадавших военнопленных. Позже штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что погибли 53 человека. Как заявили в Следственном комитете РФ, после удара ВСУ по колонии возбуждено уголовное дело.

В российском оборонном ведомстве уже не раз сообщали об участившихся расстрелах в ВСУ за попытки сложить оружие или сдаться в плен. Так, 14 июня в Минобороны рассказали, что украинские заградительные отряды (основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более чем 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».