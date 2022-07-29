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Журналист «Известий» побывал в подвергшейся атаке ВСУ колонии в Еленовке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Журналист «Известий» Данил Емельянов 29 июля поделился кадрами колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая в ночь на пятницу подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ВСУ открыли огонь по поселку Еленовка. Под удар попала исправительная колония, где содержались украинские пленные. По предварительной информации, более 50 человек погибли и около 130 получили ранения различной степени тяжести. Также сообщается, что большая часть погибших и есть украинские пленные», — сообщил он.

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Об обстреле ВСУ исправительного учреждения в Еленовке, где среди прочих содержались пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные, стало известно ранее в этот день.

На месте обстрела были обнаружены обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США реактивной системы залпового огня HIMARS. На некоторых из них сохранились части номеров.

В Минобороны РФ обстрел назвали целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ее целью было уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков «Азова», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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